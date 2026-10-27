Das Warten auf eine Entscheidung von Jadon Sancho hat noch immer kein Ende genommen. Fast vier Monate ist der 26-Jährige inzwischen ohne Verein. Wann und wo es für den so begnadeten Techniker weitergeht, ist noch offen.

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Eine konkrete Spur führt nach Spanien zum FC Getafe. Dort werden Sancho jedoch nur knapp 10.000 Euro pro Woche in Aussicht gestellt – knapp ein Dreißigstel von dem, was er bis Juli bei Manchester United verdient hat.

Hoffnung auf Geld

Auf diesen Schock hat der Flügelspieler nun womöglich reagiert. Wie ‚Talksport‘ berichtet, wurde Sancho bei Premier League-Absteiger West Ham United angeboten. Zusätzlich seien noch weitere englische Klubs vom Lager des Ex-Dortmunders kontaktiert worden.

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Gut möglich, dass sich Sancho erhofft, bei den zahlungskräftigen Vereinen von der Insel ein höheres Gehalt offeriert zu bekommen. Ob die Teams auf die Initiative eingegangen sind, geht aus dem Bericht nicht hervor. Fest steht nur: An die Bezüge aus seiner Zeit bei United würde Sancho auch auf der Insel nicht ansatzweise herankommen.