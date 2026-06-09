Ranking: Die drei größten WM-Geheimtipps

Platz 3: Türkei

Erstmals seit 2002 ist die Türkei wieder bei einer WM dabei und reist gleich mit einer mit Stars gespickten Truppe an. Hakan Calhanoglu (Inter Mailand), Arda Güler (Real Madrid) und Kenan Yildiz (Juventus Turin) sind international hoch angesehen. Erfahrene Nationalspieler wie Ferdi Kadioglu (Brighton) oder Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) ergänzen das Team perfekt. Aus der Bundesliga sind Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Salih Özcan (Borussia Dortmund) und Can Uzun (Eintracht Frankfurt) dabei.

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Platz 2: Elfenbeinküste

Die deutsche Mannschaft sollte gewarnt sein. Im zweiten Gruppenspiel trifft man auf die vielleicht stärkste afrikanische Mannschaft. Die Elfenbeinküste stellt mit den Verteidigern Odilion Kossounou (Atalanta Bergamo), Ousmane Diomande (Sporting CP), Wilfried Singo (Galatasaray) und Evan Ndicka (AS Rom) ein Defensivbollwerk. Über die offensiven Außen bringen Yan Diomande (RB Leipzig) und Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim) ungeheuerliches Tempo ins Spiel. 2024 wurden die Elefanten Afrikameister.

Platz 1: Norwegen

Endlich darf sich Norwegens goldene Generation mal bei einem großen Turnier zeigen. Die Truppe hat aber noch mehr zu bieten als die Superstars Erling Haaland (Manchester City) und Martin Ödegaard (FC Arsenal). Aus der Bundesliga sind Flankenkönig Julian Ryerson (Borussia Dortmund) sowie Flügeldribbler Antonio Nusa (RB Leipzig) dabei. Mit Alexander Sörloth (Atlético Madrid) gibt es einen Haaland-Partner von internationalem Format. Drei Spieler von Champions League-Überraschung Bodö/Glimt bringen zudem eine Menge Euphorie mit.