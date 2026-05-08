M’gladbach: Nächste Neuhaus-Ohrfeige

Florian Neuhaus wird für Borussia Mönchengladbach offenbar auch in den abschließenden Saisonspielen keine Rolle spielen. Das bekräftigt Trainer Eugen Polanski äußerst deutlich auf Nachfrage der ‚Bild‘: „Ich bin kein Freund davon, Spielzeit zu verschenken. Das ist für mich ein wichtiger Grundsatz, weil sich Einsatzminuten im Profifußball immer über Leistung im Training und im täglichen Arbeiten erarbeitet werden müssen. Am Ende geht es darum, dass die Entscheidungen sich an Leistung orientieren.“

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Neuhaus gilt bei den Fohlen auch in diesem Sommer als klarer Abgangskandidat. Wie auch unter seinen drei Vorgängern kommt der Ex-Nationalspieler unter Polanski kaum zum Zug. In den vergangenen zwölf Ligapartien reichte es nur für zwei Kurzeinsätze des Topverdieners, der noch bis 2027 unter Vertrag steht. Den Spielmacher zu verkaufen, dürfte schwierig werden, wenn sich dieser nicht auf dem Feld präsentieren kann. Sportchef Rouven Schröder trägt die Polanski-Entscheidung dennoch mit: „Die alleinige Hoheit über die Aufstellung liegt immer beim Trainer. Er ist der Chef der Mannschaft.“