RB-Vorstand plädiert für Werner-Entlassung

Ole Werner könnte nach nur einem Jahr als Cheftrainer von RB Leipzig seinen Job in diesem Sommer schon wieder verlieren. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich der Vorstand der Sachsen für die Entlassung des 38-Jährigen ausgesprochen. Schon im Winter stand Werner dem Bericht zufolge kurz davor, von seinen Aufgaben entbunden zu werden.

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Mit Marcel Schäfer auf dem Posten des Geschäftsführers Sport hat Werner noch einen Befürworter auf seiner Seite. Schäfer wollte sogar den Vertrag mit dem Übungsleiter über 2027 hinaus verlängern. Für dieses Vorhaben wird er wohl keine Mehrheit mehr finden. Wie es mit Werner weitergeht, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.