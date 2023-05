Bayern-Talent Marusic verlängert

Der FC Bayern spricht dem schwerverletzten Gabriel Marusic das Vertrauen aus. Wie die Münchner verkünden, wurde der Vertrag mit dem 20-jährigen Innenverteidiger bis 2025 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier wäre im Sommer ausgelaufen. Aktuell fällt Marusic langfristig mit einem Kreuzband- und Innenmeniskusriss aus, den er sich im April zugezogen hat.

„Gabas Verletzung war für uns alle ein Schock. Mit dieser Vertragsverlängerung wollen wir ein Zeichen setzen und zum Ausdruck bringen, dass wir auch in schwierigen Situationen zu unseren Spielern stehen“, so Campus-Leiter Jochen Sauer. Marusic stammt aus der Jugend der Münchner und kam vor seiner Verletzung im Regionalliga-Team zum Einsatz. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League war der 20-Jährige aber bereits Teil des Spieltagskaders.

