Tuchel erreicht Anfrage von Manchester United

Kehrt Thomas Tuchel im Sommer in die von ihm so geliebte Premier League zurück? Ein Bericht des ‚kicker‘ thematisiert diese Option jedenfalls recht konkret. Schon zuvor gab es erste Spuren zu Manchester United, das Fachblatt zeichnet diese nun deutlicher nach.

So sei insbesondere der einflussreiche Miteigentümer James Ratcliffe ein großer Tuchel-Bewunderer. Mehr noch: Der Chemie-Gigant habe bereits bei Tuchel wegen einer Zusammenarbeit ab Sommer angefragt, sollte es zu einer Trennung von Erik ten Hag kommen.

Der Niederländer sitzt alles andere als fest im Sattel, spielt er doch mit den Red Devils aktuell die schwächste Premier League-Saison ihrer Vereinsgeschichte. Am gestrigen Sonntag verspielte United sogar eine 3:0-Führung beim Zweitligisten Coventry City, mogelte sich per Sieg im Elfmeterschießen aber immerhin noch ins FA Cup-Finale, in dem man am 25. Mai auf den meilenweit enteilten Stadtrivalen City treffen wird.