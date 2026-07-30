Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

Ex-Bayer Früchtl verhandelt mit neuem Klub

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Christian Früchtl ist fokussiert @Maxppp

Kehrt Christian Früchtl nach zwei Jahren Abwesenheit nach Österreich zurück? ‚Sky‘ berichtet, dass RB Salzburg einen Transfer des 26-Jährigen prüft. Demzufolge haben erste Gespräche zwischen den Parteien stattgefunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Früchtls Vertrag bei US Lecce läuft im kommenden Sommer aus. Dort ist der ehemalige Bayern-Keeper entbehrlich, da er aktuell nur als Nummer zwei fungiert. Für diese Rolle plant ihn ‚Sky‘ zufolge auch Salzburg ein. Neben Früchtl seien noch weitere Kandidaten im Rennen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
Salzburg
Lecce
Christian Martin Früchtl

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Salzburg Logo FC Salzburg
Lecce Logo US Lecce
Christian Martin Früchtl Christian Martin Früchtl
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert