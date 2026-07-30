Bundesliga
Ex-Bayer Früchtl verhandelt mit neuem Klub
@Maxppp
Kehrt Christian Früchtl nach zwei Jahren Abwesenheit nach Österreich zurück? ‚Sky‘ berichtet, dass RB Salzburg einen Transfer des 26-Jährigen prüft. Demzufolge haben erste Gespräche zwischen den Parteien stattgefunden.
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Früchtls Vertrag bei US Lecce läuft im kommenden Sommer aus. Dort ist der ehemalige Bayern-Keeper entbehrlich, da er aktuell nur als Nummer zwei fungiert. Für diese Rolle plant ihn ‚Sky‘ zufolge auch Salzburg ein. Neben Früchtl seien noch weitere Kandidaten im Rennen.
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