Ex-Bayer Früchtl verhandelt mit neuem Klub

Kehrt Christian Früchtl nach zwei Jahren Abwesenheit nach Österreich zurück? ‚Sky‘ berichtet, dass RB Salzburg einen Transfer des 26-Jährigen prüft. Demzufolge haben erste Gespräche zwischen den Parteien stattgefunden.

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Früchtls Vertrag bei US Lecce läuft im kommenden Sommer aus. Dort ist der ehemalige Bayern-Keeper entbehrlich, da er aktuell nur als Nummer zwei fungiert. Für diese Rolle plant ihn ‚Sky‘ zufolge auch Salzburg ein. Neben Früchtl seien noch weitere Kandidaten im Rennen.