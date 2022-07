Barça: Die Wunschelf für die neue Saison

Aktuell herrscht zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona Funkstille. Drei Angebote sollen die Katalanen bereits für Robert Lewandowski eingereicht haben. Dreimal blieb eine Antwort der Bayern aus. Zuletzt konnten auch 40 Millionen Euro Sockelablöse plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen den Bundesligisten nicht erweichen.

Barça rechnet mit Lewandowski

Dennoch rechnen sowohl Barça als auch Lewandowski fest mit einem Wechsel ins Camp Nou. Am liebsten würde der Pole heute in zwei Wochen beim US-Gastspiel gegen Inter Miami das erste Mal das Trikot der Blaugrana überstreifen. Der deutsche Rekordmeister besteht aber nach wie vor auf das Erscheinen beim Trainingsauftakt am kommenden Dienstag.

Alternativen zum 33-jährigen Topstürmer finden sich im Kader der Katalanen schon jetzt reichlich. Pierre-Emerick Aubameyang (33) übernahm nach seinem Winterwechsel vom FC Arsenal im Sturm das Ruder und kam auf 23 Pflichtspieleinsätze. Memphis Depay (28) sammelte in seiner Debütsaison in Barcelona 37 Spiele. Hinzu kommen Gerüchte um einen Transfer von Cristiano Ronaldo (37).

Kessié und Christensen mit an Bord

Andreas Christensen (26) und Franck Kessié (25) werden bei der US-Tour mit Sicherheit mit an Bord sein. Zwar musste der Traditionsklub zunächst Namens- und TV-Rechte von einem Volumen von rund 200 Millionen Euro verkaufen, um die beiden Spieler zu registrieren. Mittlerweile konnten aber zumindest diese beiden Neuzugänge fixiert werden. Allzu viel wird von dem Geld aber nicht mehr übrig sein, da aufgrund der La Liga-Restriktionen lediglich ein Viertel aller Einnahmen in den Kader gesteckt werden kann.

Aus diesem Grund wird auch trotz aller Machtworte von Joan Laporta wohl Frenkie de Jong (25) den noch Klub verlassen. Rund 85 Millionen Euro könnte Manchester United für den 25-Jährigen überweisen. Kessié wird sich dann mit Gavi um die freiwerdende Planstelle im Mittelfeld duellieren. Im Gegensatz zum 17-jährigen La Masia-Gewächs bringt der Neuzugang fraglos mehr Körperlichkeit mit.

Offen ist noch, wer hinten rechts verteidigen wird. Stand jetzt wäre Sergiño Dest (21) die erste Wahl, ganz zufrieden ist Xavi damit aber nicht. Der Trainer würde gerne den deutlich erfahreneren César Azpilicueta in seinen Reihen wissen und auch der Spanier möchte zurück in sein Heimatland wechseln. Beim FC Chelsea steht der 32-Jährige aber noch bis 2023 unter Vertrag, eine Einigung mit den Blues ist Stand jetzt nicht in Sicht.

Die Barça-Wunschelf