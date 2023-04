FC Bayern: Klare Tendenz bei Sommer – Nübel mit Rückkaufklausel?

Nach zuletzt mehreren unglücklichen Auftritten ist Yann Sommer beim FC Bayern zunehmend in die Kritik geraten. Speziell beim jüngsten 1:3 gegen den FSV Mainz 05 war es ein Fehler des erst im Winter nach München geholten Torhüters, der den Rekordmeister ins Straucheln brachte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie mehrere Medien am heutigen Donnerstag übereinstimmend berichten, ist die Zukunft des 34-jährigen Schweizers bei den Bayern unsicher. Eigentlich ist er noch bis 2025 vertraglich an die Münchner gebunden, doch schon ein Abschied zum Saisonende sei denkbar. Am offensivsten gibt sich die Abendzeitung. „Tendenz: Wechsel“, formuliert es das Lokalblatt.

Lese-Tipp

Bayern-Elf 2023/24: Fragezeichen in jedem Mannschaftsteil

Denn intern werde Sommer nach seinen jüngsten Leistungen kritisch beäugt, zudem plane Trainer Thomas Tuchel fest mit Manuel Neuer, falls dieser sich bis zum Start der neuen Saison wieder fitmeldet. Sommer bliebe so kaum etwas anderes übrig, als München wieder zu verlassen. Andererseits läuft er Gefahr, bei der EM 2024 seinen Posten im Tor der Schweizer Nationalmannschaft zu verlieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Was passiert mit Nübel?

Gleichzeitig bedeutet dies auch für den an die AS Monaco verliehenen Alexander Nübel, dass in der kommenden Spielzeit kein Platz für ihn an der Säbener Straße sein wird. FT berichtete bereits vor einigen Wochen, dass beim 26-jährigen Schlussmann die Zeichen auf Verkauf stehen.

Laut der ‚Abendzeitung‘ möchten sich die Bayern aber gerne eine Hintertür offenlassen. Der Klub wolle sich eine Rückkaufklausel auf Nübel sichern, der 2020 nach München gewechselt war, dort aber bislang kaum auf dem Platz stand. Der Ex-Schalker wolle auch in der neuen Saison Stammtorhüter bei einem Klub sein, der international spielt. Eine Rückkehr in die Bundesliga habe keine Priorität.