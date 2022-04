Villa verlängert mit Ramsey

Aston Villa belohnt die guten Leistungen von Eigengewächs Jacob Ramsey mit einem neuen Vertrag. Wie der Klub aus Birmingham bekanntgibt, wurde der bis 2025 datierte Kontrakt des 20-Jährigen vorzeitig bis 2027 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter Coach Steven Gerrard hat sich der dribbelstarke Mittelfeldspieler zum Leistungsträger entwickelt und gehört zu den Durchstartern der Saison. In der laufenden Spielzeit erzielte Ramsey sechs Treffer in 31 Einsätzen, 26 Mal stand der englische U21-Nationalspieler in der Startelf.