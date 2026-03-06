Eintracht-Trio zurück auf dem Platz

Drei Offensivkräfte von Eintracht Frankfurt gehen den nächsten Schritt auf dem Weg in Richtung Comeback. Einem auf X geposteten Video ist zu entnehmen, dass Younes Ebnoutalib (22), Can Uzun (20) und Michy Batshuayi (32) am heutigen Freitag wieder mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz standen.

Das Duell gegen den FC St. Pauli am Sonntag (15:30 Uhr) könnte für das Trio allerdings noch zu früh kommen. Für den darauffolgenden Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 15:30 Uhr) dürften dagegen größere Hoffnungen auf eine Kader-Rückkehr bestehen.