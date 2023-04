Skurrile Szenen, Harry Potter-Spitznamen & Chaos: Die Hintergründe der Potter-Entlassung

„Wir schätzen uns glücklich, Graham als Partner auf dieser Reise zu haben“, erklärte Behdad Eghbali, Co-Besitzer des FC Chelsea, Anfang September im Rahmen der Verpflichtung von Graham Potter. Rund sieben Monate später ist der 47-jährige Trainer schon wieder entlassen. Es ist der bisherige Höhepunkt einer undurchsichtigen Zeit beim Champions League-Sieger von 2021, die vor rund einem Jahr mit der Übernahme des Klubs durch die Investoren Eghbali und Todd Boehly begann.

Chaotische, teure, teils willkürlich anmutende Transferpolitik, befremdliche Aussagen der neuen Besitzer über 4-4-3-Systeme, die verfrühte Entlassung von Thomas Tuchel, der verpatzte Abgang von Hakim Ziyech zu PSG, bei dem Chelsea dreimal die falschen Transferdokumente einreichte und nun eben das Potter-Aus.

Dabei ist die Entlassung aus rein sportlicher Sicht durchaus nachvollziehbar. 0:2 verlor Chelsea am Samstag zuhause gegen Aston Villa, in der Premier League steht man nur auf Platz elf. Als Tuchel gefeuert wurde, war der Klub Sechster. Und dennoch gibt Chelsea in der Causa Potter alles andere als ein gutes Bild ab. Denn die Begleitumstände der Entlassung sind besorgniserregend.

Aufgeblähter Kader

In einem ausführlichen Hintergrund-Bericht beschreibt ‚The Athletic‘, wie es zur Trainerentlassung kam und skizziert dabei ein völlig chaotisches Vereinsumfeld. Die Transferpolitik des Klubs, die Potter eigentlich helfen sollte, habe ihm eher geschadet als genutzt. Zur Erinnerung: Chelsea holte im Sommer und Winter insgesamt 15 neue Spieler für zusammengenommen über 600 Millionen Euro.

Nominell viel Qualität, aber für Potter auch ein großes Problem: Denn offiziell stehen nun 32 Spieler im Profikader der Blues – nahezu jeder von ihnen hat einen Stammplatzanspruch. Wenn dann noch Jugendspieler hinzukamen, die beim Training der ersten Mannschaft hineinschnuppern sollten, habe Potter teils 33 bis 40 Spieler anleiten müssen.

Skurrile Szenen

‚The Athletic‘ beschreibt skurrile Szenen: Teamsitzungen, die in einem eigens dafür eingerichteten Mediencenter auf dem Trainingsgelände abgehalten wurden, seien so voll gewesen, dass Spieler auf dem Boden sitzen mussten. Die Umkleidekabine sei zeitweise aus allen Nähten geplatzt. Das Resultat: Spieler, die sich auf den Fluren umziehen. Im Training seien Elf-gegen-Elf-Übungen von einem Neun-gegen-Neun-Pendant auf dem Nachbarplatz begleitet worden. Effektives Training sieht anders aus. ‚The Athletic‘ zieht das Fazit: „Eine solche Zahl an Spielern ist nicht kontrollierbar.“

Konnte Potter also nur scheitern? Möglicherweise, aber so manche Eigenart des ehemaligen Brighton-Coaches hat seinen Niedergang offenbar beschleunigt. Laut ‚The Athletic‘ hatte der 47-Jährige innerhalb der Kabine ein Autoritätsproblem. Hinter seinem Rücken sei er von Spielern teilweise „Harry“ oder „Hogwarts“ genannt worden.

Potter zu nett?

Potter sei zwar beliebt gewesen, weshalb die Spitznamen nicht als reine Beleidigung verstanden werden sollten, doch habe weder er noch ein Mitglied seines Staffs die Rolle des „Bad Cops“ einnehmen wollen. Im Gegenteil: Potter habe einen Führungsspieler im Vertrauen gefragt, ob die Mannschaft ihn möge, was innerhalb des Teams als Zeichen von Schwäche aufgenommen worden sei.

Ganz nach dem Motto: Ein Trainer muss nicht nett sein, sondern erfolgreich. Auch Ziyech, der im Winter eigentlich weg sollte, reintegrierte Potter mit einem Startelf-Einsatz Anfang Februar, anstatt den Marokkaner nicht länger zu berücksichtigen. Moralisch richtig, schließlich hat sich Ziyech nichts zu Schulden kommen lassen, doch kleiner wurde der aufgeblähte Kader dadurch nicht. Keine Trainingsgruppe zwei an der Stamford Bridge.

Unterstützung im Umgang mit den Problemen des Vereins hat Potter offenbar nicht erhalten. „Zeitweise hatte er den Eindruck, ein überladenes Schiff allein durch einen Sturm zu steuern“, beschreibt ‚The Athletic‘ die Gefühlswelt des Trainers. Es ist auch ein Resultat der Klubübernahme durch Boehly und Eghbali.

„Der Klub hat sich massiv verändert“

Nach dem Verkauf des Klubs strukturierten die neuen Besitzer Chelsea um. Neue Positionen wurden geschaffen, alte in ihrem Aufgabenbereich verändert, etabliertes Personal entlassen. Eine reibungslose Sport-Maschinerie hat sich daraus auch hinter den Kulissen noch nicht entwickelt, bei den Spielern hat sich dem Bericht zufolge der Eindruck verfestigt, Chelsea befinde sich in einer Übergangsphase.

Ex-Trainer Tuchel erklärte jüngst, dass ihm sein Aus an der Stamford Bridge mitgenommen habe, „weil ich lange dort gearbeitet habe und dort Freundschaften fürs Leben entstanden sind. Aber der Klub hat sich massiv verändert, das hat die Distanzierung auch leichter gemacht.“ Nun, da sich auch Potter von Chelsea distanzieren muss, stellt sich die Frage, wer bei den Blues übernehmen wird. Beantwortet werden kann sie noch nicht, doch eines scheint klar: Auf den neuen Coach wartet ein chaotisches Arbeitsumfeld.