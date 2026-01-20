Menü Suche
Inter knüpft Kontakt zu Welttorhüter

von Dominik Schneider - Quelle: Gianluca Di Marzio
Emiliano Martínez macht eine Ansage @Maxppp

Die Offiziellen von Inter Mailand spielen mit dem Gedanken, Emiliano Martínez von Aston Villa zu verpflichten. Laut Gianluca Di Marzio stellten die Inter-Bosse kürzlich Kontakt zum Umfeld des Argentiniers her, der 2023 und 2024 zum Welttorhüter gekürt wurde.

Angedacht wäre ein Wechsel im Sommer. Ob die Nerazzurri beim 33-Jährigen aufs Gaspedal drücken, hängt viel mit der wirtschaftlichen Komponente eines Transfers zusammen. Um nach Mailand zu kommen, müsste Martínez dem Bericht zufolge auf Geld verzichten.

