Inter knüpft Kontakt zu Welttorhüter

Die Offiziellen von Inter Mailand spielen mit dem Gedanken, Emiliano Martínez von Aston Villa zu verpflichten. Laut Gianluca Di Marzio stellten die Inter-Bosse kürzlich Kontakt zum Umfeld des Argentiniers her, der 2023 und 2024 zum Welttorhüter gekürt wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angedacht wäre ein Wechsel im Sommer. Ob die Nerazzurri beim 33-Jährigen aufs Gaspedal drücken, hängt viel mit der wirtschaftlichen Komponente eines Transfers zusammen. Um nach Mailand zu kommen, müsste Martínez dem Bericht zufolge auf Geld verzichten.