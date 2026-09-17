Menü Suche
Kommentar
UEFA Nations League

Sammer lobt: „Mir ist egal, wen Klopp nominiert“

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Matthias Sammer braucht kein Shampoo @Maxppp

Für Matthias Sammer macht Bundestrainer Jürgen Klopp mit seiner Kadernominierung alles richtig. „Er muss sich ein Bild machen können, Spieler kennenlernen und ein Gefühl entwickeln. Da einen mehr, als einen weniger mitzunehmen, ist für mich ein kluger Schachzug“, zitiert die ‚Bild‘ den früheren DFB-Funktionär.

Unter der Anzeige geht's weiter

In rund eineinhalb Stunden wird der endgültige Kader präsentiert. Welche Profis genau dabei sind, spielt für Sammer eine untergeordnete Rolle: „Mir ist egal, wen er nominiert. Ich weiß, dass er frischen Wind, eigene Ideen und Themen wie Identifikation, Leidenschaft, Enthusiasmus und natürlich auch gewinnen wollen reinbringen wird.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Nations League
Deutschland

Weitere Infos

UEFA Nations League UEFA Nations League
Deutschland Flag Deutschland
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert