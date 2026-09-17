Sammer lobt: „Mir ist egal, wen Klopp nominiert“

Für Matthias Sammer macht Bundestrainer Jürgen Klopp mit seiner Kadernominierung alles richtig. „Er muss sich ein Bild machen können, Spieler kennenlernen und ein Gefühl entwickeln. Da einen mehr, als einen weniger mitzunehmen, ist für mich ein kluger Schachzug“, zitiert die ‚Bild‘ den früheren DFB-Funktionär.

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In rund eineinhalb Stunden wird der endgültige Kader präsentiert. Welche Profis genau dabei sind, spielt für Sammer eine untergeordnete Rolle: „Mir ist egal, wen er nominiert. Ich weiß, dass er frischen Wind, eigene Ideen und Themen wie Identifikation, Leidenschaft, Enthusiasmus und natürlich auch gewinnen wollen reinbringen wird.“