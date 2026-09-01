Der Wechsel von Josha Vagnoman (25) zu Premier League-Aufsteiger Hull City ist auf der Zielgeraden gescheitert. Wie ‚Sky‘ vermeldet, konnten sich die Tigers mit dem VfB Stuttgart trotz einer grundsätzlichen Einigung nicht final auf einen Transfer verständigen.

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Hull soll eine Ablöse von 6,5 Millionen Euro geboten haben, zudem hätte der VfB 50 Prozent der Transferrechte behalten und so an einem künftigen Verkauf des Rechtsverteidigers erneut verdienen können. Für Vagnoman lag in England ein Vierjahresvertrag bereit.