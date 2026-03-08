Burkardt für immer bei Frankfurt?

Jonathan Burkardt möchte sich die Zukunft offenlassen. „Das ist schwierig zu beantworten. Ich bin jemand, der sich wohlfühlen muss und für den auch die sportliche Perspektive sehr wichtig ist. Beides finde ich hier vor, deshalb bin ich sehr froh. Wie das dann in ferner Zukunft aussieht? Das ist im Fußball immer schwer zu sagen. Aber ich habe einen Vertrag bis 2030 und bin darüber sehr glücklich. Ich habe ganz bewusst einen langfristigen Vertrag bei der Eintracht unterschrieben“, so der Stürmer gegenüber der ‚Bild‘.

Der kürzlich von einer Wadenverletzung genesene 25-Jährige hegt überdies auch noch den Traum, mit Deutschland an der WM im kommenden Sommer teilzunehmen. Burkardt möchte Bundestrainer Julian Nagelsmann im Verlauf der Rückrunde weiter überzeugen: „Ich glaube, ich habe bisher sehr gute Leistungen gezeigt, wenn ich auf dem Platz stand. Das möchte ich im letzten Drittel der Saison bestätigen, und dann schauen wir mal. Ich fühle mich sehr gut und bin überzeugt davon, dass ich helfen kann.“