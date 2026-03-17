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La Liga

BVB-Flirt Smit verrät Wunschziel

von Dominik Sandler - Quelle: Supergaande
1 min.
Kees Smit doppelt ausgezeichnet @Maxppp

Mittelfeldspieler Kees Smit strebt im Sommer einen Wechsel an. In der Sendung ‚Supergaande‘ verriet der 20-Jährige auf Youtube, wohin die Reise gehen soll: „LaLiga. Dort zu spielen wäre sehr schön. Ich liebe die Sonne, ich habe es satt, bei so viel Kälte und Regen zu spielen, deshalb würde ich gerne nach Spanien gehen, um dort zu spielen.“

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In den vergangenen Monaten zeigten mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund auch zwei Klubs aus der Bundesliga Interesse am Niederländer. Inzwischen verlangt Smits Arbeitgeber AZ Alkmaar aber mindestens 60 Millionen Euro, wodurch ein Wechsel nach Deutschland ohnehin unrealistisch erschien. Der FC Barcelona und Real Madrid haben den Spielgestalter auf dem Zettel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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