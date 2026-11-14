In der Sommer-Vorbereitung durfte der erst 16-jährige Bastian Assomo schon mit den Profis des FC Bayern reisen, erzielte sogar seine ersten Testspieltreffer. „Es ist schon brutal für sein Alter, wie er die Bälle festmacht“, schwärmte etwa Tom Bischof von seinem Mitspieler, „dann hat er einen sehr guten Abschluss, ist ein klassischer Boxspieler.“

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Im Wettkampfspielbetrieb kommt Assomo in der laufenden Saison nun für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern sowie für das Nachwuchsteam in der UEFA Youth League zum Einsatz. Die ordentlich Quote: Sieben Tore und vier Vorlagen in 16 Einsätzen.

Noch einmal wesentlich besser läuft es für den Teenager aber mit dem Adler auf der Brust: Nach sechs Treffern in fünf Partien für die U15 beziehungsweise U16 des DFB stieß Assomo in der aktuellen Länderspielphase zur U17 – und ließ es gleich fulminant krachen.

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Beim 7:0 gegen Aserbaidschan in der EM-Quali kam der Rechtsfuß zur zweiten Halbzeit ins Spiel und knipste viermal. Beim heutigen 4:0 gegen Litauen ließ er – diesmal von Beginn an – drei weitere Buden folgen. Macht eine sagenhafte Quote von sieben Tore in eineinhalb U17-Länderspielen.

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Assomo wartet auf Pflichtspieldebüt für die Profis

Klar: Auch den Bayern dürfte das gefallen. Und wer weiß: Vielleicht darf Assomo ja schon in Kürze ein weiteres Mal bei den Profis reinschnuppern. Ein Kurzeinsatz in der Bundesliga noch in dieser Saison ist sicherlich ein realistisches Ziel.