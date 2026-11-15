Zidane sorgt bei Mbappé für Klarheit

Zwischen Zinédine Zidane und Kylian Mbappé herrscht offenbar keine angespannte Stimmung. Auf der Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft vor der heutigen Begegnung (20:45 Uhr) mit der Türkei wurde der Chefcoach deutlich: „Ich verstehe es nicht, aber es ist keine große Sache. Deshalb werde ich mich auch nicht in die Diskussion einmischen. Es läuft bestens. Es ist Unsinn, schade und ziemlich ärgerlich.“

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Zum Kontext: Berichten zufolge war Mbappé frustriert über den anfänglichen Wunsch seines Nationaltrainers, ihn auf den linken Flügel zu versetzen. Davon will Zidane aber nichts wissen.