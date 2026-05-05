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La Liga

Neue Real-Zweifel bei Vinicius

von Julian Jasch - Quelle: Marca
1 min.
Vinicius Junior kuschelt mit dem Pfosten @Maxppp

Verlängert Vinicius Junior (25) doch nicht bei Real Madrid? Laut der ‚Marca‘ machen sich beim Offensivkünstler zumindest erneut Zweifel breit, ob er angesichts der Spannungen in der Kabine langfristig in der spanischen Hauptstadt bleiben möchte. Womöglich will er zudem abwarten, wer in der kommenden Spielzeit auf der Trainerbank Platz nimmt. Zum heiß gehandelten José Mourinho (Benfica Lissabon) pflegt der Brasilianer bekanntlich kein gutes Verhältnis.

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Aktuell steht Vinicius noch bis 2027 unter Vertrag. Die Königlichen wollen mit dem Superstar selbstredend nicht ins letzte Vertragsjahr einbiegen, ein neuer Deal schien zuletzt schon nur noch Formsache. Nun lässt Vinicius die Verantwortlichen aber wohl doch wieder zappeln. Klubs aus der Premier League befinden sich in Lauerstellung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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