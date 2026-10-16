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Bundesliga

Kleindienst erneut verletzt

von Dominik Schneider
1 min.
Tim Kleindienst im Gladbach-Trikot @Maxppp

Die schlechten Personalnachrichten bei Borussia Mönchengladbach nehmen kein Ende. Auf der heutigen Pressekonferenz zum bevorstehenden Spiel der Fohlen gegen die TSG Hoffenheim (Sonntag, 17:30 Uhr) verkündete Trainer Alexander Blessin: „Tim (Kleindienst, Anm. d. Red.) hat einen weiteren Muskelfaserriss, an anderer Stelle. Das heißt, es ist auch da wieder etwas Neues.“ Zur Ausfallzeit machte Blessin keine detaillierten Angaben.

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Eigentlich sollte Kleindienst dabei helfen, Gladbach wieder in die Erfolgsspur zu führen. Der sechsfache Nationalspieler war in der Vergangenheit der große Torgarant. In der vergangenen Saison musste der 31-Jährige aber fast vollständig pausieren. Auch im laufenden Wettbewerb kommt er aufgrund von Blessuren nicht richtig in Gang.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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