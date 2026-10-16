Die schlechten Personalnachrichten bei Borussia Mönchengladbach nehmen kein Ende. Auf der heutigen Pressekonferenz zum bevorstehenden Spiel der Fohlen gegen die TSG Hoffenheim (Sonntag, 17:30 Uhr) verkündete Trainer Alexander Blessin: „Tim (Kleindienst, Anm. d. Red.) hat einen weiteren Muskelfaserriss, an anderer Stelle. Das heißt, es ist auch da wieder etwas Neues.“ Zur Ausfallzeit machte Blessin keine detaillierten Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eigentlich sollte Kleindienst dabei helfen, Gladbach wieder in die Erfolgsspur zu führen. Der sechsfache Nationalspieler war in der Vergangenheit der große Torgarant. In der vergangenen Saison musste der 31-Jährige aber fast vollständig pausieren. Auch im laufenden Wettbewerb kommt er aufgrund von Blessuren nicht richtig in Gang.