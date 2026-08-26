Ungewöhnliche Ajax-Rückkehr
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Ryan van de Pavert (20) kehrt vorzeitig von seiner Leihe vom SC Cambuur zu Ajax Amsterdam zurück. Der Rechtsverteidiger war erst im Juli an Cambuur verliehen worden. Aufgrund von „persönlichen Umständen“ schließt er sich nun wieder Ajax an. Dort steht er noch bis 2029 unter Vertrag.
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Ajax and SC Cambuur have reached an agreement regarding the return of Ryan van de Pavert. The twenty-year-old defender was on loan at the Eredivisie club but will return to Amsterdam with immediate effect. Van de Pavert remains under contract with Ajax until June 30, 2029.— AFC Ajax (@AFCAjax) August 26, 2026
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