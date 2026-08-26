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Ungewöhnliche Ajax-Rückkehr

1 min.

Ryan van de Pavert (20) kehrt vorzeitig von seiner Leihe vom SC Cambuur zu Ajax Amsterdam zurück. Der Rechtsverteidiger war erst im Juli an Cambuur verliehen worden. Aufgrund von „persönlichen Umständen“ schließt er sich nun wieder Ajax an. Dort steht er noch bis 2029 unter Vertrag.

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