10 Millionen: Njinmah vor Blitz-Abgang?

Kaum ein Spieler in der Bundesliga verfügt über eine solche Geschwindigkeit wie Justin Njinmah. Eigentlich im Angriffszentrum zuhause, wird der 25-Jährige daher auch oft auf den Flügeln eingesetzt. Auch deshalb ist man in Italien auf Njinmah aufmerksam geworden.

Laut ‚tuttomercato.web‘ hat die SSC Neapel Gefallen an dem Rechtsfuß gefunden und forciert einen Transfer noch im Winter. Der amtierende italienische Meister will Njinmah für eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro ausleihen. Gerüchten zufolge soll für den Anschluss eine Kaufoption von acht Millionen vereinbart werden.

In der Offensive der Neapolitaner herrscht nach den Abgängen von Lorenzo Lucca (25/Nottingham Forest) und Noa Lang (26/Galatasaray) ein Vakuum. Njinmahs Flexibilität hat es den Italienern offenbar angetan.

Bricht Werder sein Wort?

Noch unklar ist, wie Werder zu dem Interesse von Neapel steht. Zuletzt ließ man noch verlauten, dass ein Winterabgang des gebürtigen Hamburgers ausgeschlossen sei. Hält Werder sein Wort?