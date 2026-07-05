Einigung: Dragusin verlässt Tottenham

Tottenham Hotspur verleiht Radu Dragusin (24) in die Serie A. Fabrizio Romano zufolge sichert sich der AC Florenz die Dienste des Innenverteidigers auf Leihbasis. Zudem beinhalte das Geschäft eine Kaufoption in nicht genannter Höhe.

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Ex-Bayern-Flirt Dragusin war im Januar 2024 für 28 Millionen Euro vom FC Genua zu den Spurs gewechselt. Zwischenzeitlich wurde der Rumäne (30 Länderspiele) unter anderem bei RB Leipzig angeboten. Jetzt geht es aber zumindest vorübergehend zurück nach Italien.