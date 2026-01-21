Alles klar: Posch zurück in die Bundesliga

Stefan Posch wird sich Mainz 05 anschließen. Nach Informationen von ‚Sky‘ absolviert der Verteidiger am heutigen Mittwoch den Medizincheck bei den Rheinhessen. Posch kommt per Leihe ohne Kaufoption zu den 05ern, die sich gegen die ebenfalls interessierten Bundesligisten aus Köln und Augsburg durchsetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Deutschland hatte Posch in der Vergangenheit schon 126 Einsätze für die TSG Hoffenheim gesammelt, ehe es zum FC Bologna ging. In dieser Saison war der 28-jährige Österreicher an Como 1907 verliehen, spielte aber nur eine untergeordnete Rolle (380 Ligaminuten).