Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Alles klar: Posch zurück in die Bundesliga

von David Hamza - Quelle: Sky
Stefan Posch fokussiert den Ball @Maxppp

Stefan Posch wird sich Mainz 05 anschließen. Nach Informationen von ‚Sky‘ absolviert der Verteidiger am heutigen Mittwoch den Medizincheck bei den Rheinhessen. Posch kommt per Leihe ohne Kaufoption zu den 05ern, die sich gegen die ebenfalls interessierten Bundesligisten aus Köln und Augsburg durchsetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Deutschland hatte Posch in der Vergangenheit schon 126 Einsätze für die TSG Hoffenheim gesammelt, ehe es zum FC Bologna ging. In dieser Saison war der 28-jährige Österreicher an Como 1907 verliehen, spielte aber nur eine untergeordnete Rolle (380 Ligaminuten).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
Mainz 05
Como
Bologna
Stefan Posch

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Como Logo Calcio Como
Bologna Logo FC Bologna
Stefan Posch Stefan Posch
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert