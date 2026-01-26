TSG droht Kabak-Abgang

Die TSG Hoffenheim könnte Innenverteidiger Ozan Kabak verlieren. Laut dem türkischen ‚beIn Sports‘ wurde der 25-Jährige Besiktas angeboten. Der Istanbuler Klub werde in den kommenden Tagen eine Entscheidung darüber treffen, ob er Kabak einen Vertrag anbietet.

Bei der TSG läuft das Arbeitspapier des türkischen Nationalspielers im kommenden Sommer aus, er wäre also ablösefrei. Seit seinem Wechsel nach Sinsheim im Sommer 2022 wurde Kabak immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Nach einem Kreuzbandriss kämpfte er sich in dieser Saison zurück ins Team. Bei zwei der vergangenen drei Spiele stand er über die volle Distanz auf dem Rasen, gegen Eintracht Frankfurt (3:1) gelang ihm am Samstag sogar ein Treffer.