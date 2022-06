Inter: Asllani im Anflug

Inter Mailand wird sich wohl in Kürze auf der Sechserposition verstärken. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, holen die Nerazzurri Kristjan Asllani (20) vom FC Empoli. Der defensive Mittelfeldspieler wechselt demzufolge für 14 Millionen Euro plus zwei weitere Millionen an Boni in die Modestadt.

Der vierfache albanische Nationalspieler befindet sich zu dieser Stunde im Medizincheck für Inter. Asllani stammt aus Empolis Jugend, lief in der zurückliegenden Saison in 34 Pflichtspielen für den Klub aus der Toskana auf.