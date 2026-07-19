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Summerville vor 59-Millionen-Transfer?

Wenngleich das Turnier für die Niederlande enttäuschend verlief, hat Crysencio Summerville die WM-Bühne genutzt. Ein Mega-Transfer zeichnet sich ab.

von David Hamza - Quelle: Di Marzio | The Athletic | Fabrizio Romano
1 min.
Crysencio Summerville macht Zeichen @Maxppp

Crysencio Summerville (24) dürfte für West Ham United nach dem Abstieg in die zweite Liga nicht zu halten sein. Eine ganz heiße Spur führt jetzt zur AS Rom. Laut Gianluca Di Marzio hat der Außenstürmer den Italienern bereits seine Wechselbereitschaft signalisiert, eine Einigung mit dem Spieler sei keine große Hürde.

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Die Roma soll ein erstes Angebot in Höhe von 46 Millionen Euro eingereicht haben. Fabrizio Romano zufolge wurde dieses abgelehnt. ‚The Athletic‘ ergänzt, dass umgerechnet knapp 59 Millionen Euro nötig sind, um die Hammers von einem Verkauf zu überzeugen.

Vor zwei Jahren hatten die Londoner Sumemrville für 30 Millionen Euro von Leeds United verpflichtet. Bei der WM scheiterte der Niederländer im WM-Sechzehntelfinale an Marokko, konnte beim Turnier aber mit zwei Toren und zwei Assists Eigewerbung betreiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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