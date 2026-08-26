Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Nächste Transfer-Option für Bahoya

von Julian Jasch - Quelle: Ben Jacobs
Jean-Mattéo Bahoya im Eintracht-Trikot @Maxppp

Fenerbahce steigt offenbar ins Rennen um Jean-Mattéo Bahoya (21) ein. Ben Jacobs zufolge streckt der türkische Topklub die Fühler nach dem Flügelflitzer von Eintracht Frankfurt aus. Bei einem passenden Angebot stehen die Adler einem Abgang offen gegenüber.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Fener beschäftigen sich allen voran Klubs aus der Premier League mit dem französischen U21-Nationalspieler, darunter Tottenham Hotspur und der FC Everton. Außerdem werden der AS Rom sowie saudischen Vertretern Interesse nachgesagt. Am Main verfügt Bahoya über ein bis 2029 datiertes Anstellungsverhältnis.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Süper Lig
Fenerbahce
Frankfurt
Jean-Mattéo Bahoya

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Süper Lig Süper Lig
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Jean-Mattéo Bahoya Jean-Mattéo Bahoya
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert