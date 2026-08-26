Nächste Transfer-Option für Bahoya

Fenerbahce steigt offenbar ins Rennen um Jean-Mattéo Bahoya (21) ein. Ben Jacobs zufolge streckt der türkische Topklub die Fühler nach dem Flügelflitzer von Eintracht Frankfurt aus. Bei einem passenden Angebot stehen die Adler einem Abgang offen gegenüber.

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Neben Fener beschäftigen sich allen voran Klubs aus der Premier League mit dem französischen U21-Nationalspieler, darunter Tottenham Hotspur und der FC Everton. Außerdem werden der AS Rom sowie saudischen Vertretern Interesse nachgesagt. Am Main verfügt Bahoya über ein bis 2029 datiertes Anstellungsverhältnis.