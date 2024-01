Guirassy-Klausel abgelaufen – Bayern in Lauerstellung?

Serhou Guirassy geht aller Voraussicht nach auch in der Rückrunde für den VfB Stuttgart auf Torejagd. Wie die ‚Sport Bild‘ und der ‚kicker‘ übereinstimmend berichten, ist die Ausstiegsklausel des 27-jährigen Mittelstürmers für diesen Winter mittlerweile abgelaufen.

Damit ist Guirassy nicht mehr für überschaubare 17,5 Millionen Euro zu haben, sondern der VfB könnte Interessenten den Preis diktieren. Zumindest bis Sommer, denn dann gibt es wieder ein vertraglich geregeltes Ausstiegsszenario. 20 Millionen Euro wären in der Sommerpause wohl fällig, um Guirassy zu kaufen.

Der Ex-Kölner erzielte in der laufenden Saison 19 Tore in 16 Pflichtspielen. Dass Guirassy mit Guinea am Afrika-Cup teilnimmt und auch noch angeschlagen ins Turnier geht, dürfte Interessenten wie Manchester United, Newcastle United, den AC Mailand und die AS Rom abgeschreckt haben. Für die neue Saison soll derweil schon der FC Bayern Interesse angemeldet haben. Unter gewissen Umständen kann sich Guirassy einen Wechsel nach München wohl vorstellen.