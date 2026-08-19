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Bundesliga

VfB: Verrückte finale Wende um Milosevic

von Dominik Sandler - Quelle: Ben Jacobs | Di Marzio
1 min.
Jovan Milosevic schießt @Maxppp

Offenbar wechselt Jovan Milosevic jetzt doch nach Portugal zu Sporting Braga. Wie Ben Jacobs berichtet, absolviert der 21-Jährige am heutigen Mittwoch seinen Medizincheck beim portugiesischen Erstligisten. Zuletzt schien Udinese Calcio mit einem Hijack-Versuch Erfolg zu haben, jetzt setzt sich aber doch Braga im Rennen um den Mittelstürmer durch.

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Als Ablöse kassiert der VfB Stuttgart laut Gianluca Di Marzio neun Millionen Euro für den Rechtsfuß. Bei den Schwaben hatte der Serbe unter Sebastian Hoeneß keine Perspektive, weshalb der VfB offen für einen Verkauf war. Vor drei Jahren kam Milosevic für 1,2 Millionen und bringt somit einen satten Gewinn ein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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