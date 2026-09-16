30-Millionen-Mann Bissouma zu Ajax

Yves Bissouma (30) findet einen neuen Arbeitgeber. Der malische Nationalspieler schließt sich Ajax Amsterdam an. Da der Vertrag von Bissouma bei Tottenham Hotspur Ende Juni ausgelaufen ist, kommt der Mittelfeldspieler ablösefrei nach Amsterdam. Er unterschreibt einen Vetrag bis 2027.

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Welcome to Ajax, welcome to Amsterdam.



Ajax has reached an agreement with Yves Bissouma! 🇲🇱 pic.twitter.com/QjTHdnVkRE — AFC Ajax (@AFCAjax) September 16, 2026

Bissouma war 2022 für rund 30 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion zu den Spurs gewechselt. Bei Ajax soll Bissouma helfen, die Lücke zu schließen, die Sean Steur (18) mit seinem Wechsel zu Newcastle United hinterlassen hat. „Die Gespräche mit Yves begannen im August, und wir freuen uns, dass er nun bei uns unterschrieben hat. Mit ihm haben wir einen erfahrenen Spieler verpflichtet, der weiß, worauf es ankommt, um auf höchstem Niveau zu bestehen. Er ist auf mehreren Positionen einsetzbar, und wir hoffen, dass er so bald wie möglich spielberechtigt sein wird“, freut sich Sportchef Jordi Cruijff über den Deal.