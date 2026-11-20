Shevchenko wehrt sich gegen Mudryk

Andriy Shevchenko, Präsident des ukrainischen Fußballverbands, setzt sich gegen die jüngsten Aussagen von Mykhaylo Mudryk zur Wehr und beschuldigt den 25-jährigen Profi des FC Chelsea, der aktuell an Tottenham Hotspur verliehen ist, der „Verleumdung“. Der Flügelspieler machte die Nationalmannschaft des osteuropäischen Staats für seine positive Dopingprobe verantwortlich, die zu einer mehrjährigen Sperre geführt hatte. Auf dem ukrainischen YouTube-Kanal ‚Guest of Gordon‘ erklärte Mudryk: „Ich habe es wahrscheinlich noch nicht öffentlich gesagt, aber ich sage es jetzt. Ich hatte noch nie von diesem Medikament gehört, das man nur in Osteuropa bekommen kann. Es konnte nur in der Ukraine in meinen Körper gelangen. In England gibt es kein solches Medikament.“

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Der Rechtsfuß wurde von November 2024 bis Juli 2026 für alle Fußballaktivitäten gesperrt, nachdem er positiv auf Meldonium getestet worden war. In einem offiziellen Statement weist Shevchenko gegenüber ‚The Athletic‘ die Anschuldigungen zurück, behauptet, dass Mudryks Umfeld versucht habe, einen Sündenbock für seinen Regelverstoß zu finden: „Das ist eine haltlose Verleumdung gegen unsere Mitarbeiter, die ihre Arbeit ehrlich und professionell verrichten. Nachdem Mykhaylo Spieler bei Chelsea geworden war, sandte der Verein ein Schreiben an die UAF mit der Bitte, ihm während der Trainingslager der Nationalmannschaft keine Medikamente zu verabreichen. Das Nationalteam-Personal kam dieser Bitte nach.“ Vielmehr hätten sich zwei von Mudryks persönlichen Spezialisten während der Trainingslager um seine Regeneration und seinen Tagesablauf gekümmert.

Training live bei YouTube

Mauricio Pochettino ist der neue Hoffnungsträger bei Manchester United. Doch auch unter dem argentinischen Coach reißen die wilden Nachrichten bei den Red Devils nicht ab. Direkt bei der ersten Trainingseinheit kam es zu einem überraschenden Vorfall. Eine Drohne kreiste über dem Gelände in Carrington und filmte das Geschehen auf dem Platz. Das zwölfminütige Video wurde vom YouTube-Kanal ‚CC Overview‘ online gestellt. In England ist es normalerweise nicht üblich, dass Zuschauer beim Training dabei sein können, meist sind die Teams komplett abgeschottet.

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Die Betreiber des Kanals betonen, dass „der Luftraum über Carrington keinen Beschränkungen unterliegt und die Drohne gemäß den Vorschriften der Zivilluftfahrtbehörde völlig legal geflogen“ sei. Zu sehen ist, wie Pochettino den Spielern Anweisungen gibt und welche taktischen Markierungen der neue Trainer auf dem Feld vorgenommen hat. Wie die englische Presse berichtet, hat das den United-Bossen gar nicht gefallen. Abgesehen vom Sicherheitsaspekt sind dadurch auch wichtige Informationen für den kommenden Gegner FC Liverpool (Sonntag, 17:30 Uhr) verfügbar gemacht worden. Mittlerweile wurde das Video wieder gelöscht und der Drohnenbetreiber hat sich laut ‚Sky Sports‘ persönlich bei United entschuldigt.