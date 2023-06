KSC: Kaufmann-Ersatz aus Wolfsburg?

Der Karlsuher SC könnte sich zeitnah beim VfL Wolfsburg bedienen. Wie das ‚Wochenblatt‘ berichtet, steht ein Leihgeschäft von Dzenan Pejcinovic (18) kurz bevor. Lediglich der Medizincheck fehle noch, so das Lokalblatt.

Pejcinovic spielte bei den Profis der Wölfe in der abgelaufenen Saison keine Rolle und kam lediglich zu einem Kurzeinsatz. In der U19 der Niedersachsen gelangen ihm drei Treffer und drei Assists in 14 Pflichtspielen. Besonders erfolgreich war der 1,88 Meter große Mittelstürmer mit dem Adler auf der Brust. In acht Partien für die U18-Nationalmannschaft erzielte der Pejcinovic neun Tore.

