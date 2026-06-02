Neuer Interessent: Positive Signale von Adeyemi & Loredana

Die Zukunft von Karim Adeyemi ist weiterhin ungewiss. Der Vertrag des 24-Jährigen bei Borussia Dortmund läuft im kommenden Sommer aus, der BVB würde mit dem Sprinter nur ungern in das letzte Vertragsjahr gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es bleiben zwei Optionen: Ein Verkauf im Sommer oder eine Vertragsverlängerung. Jüngsten Berichten zufolge wächst im Verein der Verdacht, dass Adeyemi auf einen ablösefreien Wechsel im nächsten Jahr schielt.

Positive Signale oder nicht?

Im Doppel-Interview mit seiner Frau Loredana äußert sich Adeyemi nun auch selbst zu seiner Zukunft in Dortmund. „Ich bin jetzt erst mal im Urlaub. Danach wird sich alles regeln. Ich habe mich schon sehr oft zu Borussia Dortmund bekannt und immer betont, was ich an diesem Verein schätze und wie sehr ich für ihn brenne“, so der Flügelspieler gegenüber der ‚WAZ‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Loredana schiebt hinterher: „Wenn es nach Karim geht, bleibt er noch zehn Jahre in Dortmund. Ehrlich, Leute.“ Klingt mit Blick auf eine mögliche Vertragsverlängerung nach positiven Anzeichen. Doch woran hapert der Deal? In der Berichterstattung der vergangenen Monate waren die mutmaßlich von Adeyemi gewünschte Ausstiegsklausel sowie die Diskrepanz in Sachen Gehalt die größten Hürden.

„Mir werden immer wieder Berichte oder Aussagen zugeschickt, in denen von stockenden Gesprächen oder Verhandlungen die Rede ist – etwa wegen angeblicher Gehaltsforderungen, die leider so nicht korrekt dargestellt wurden“, widerspricht Adeyemi und ergänzt: „Was ich mir wünsche, ist weiter ein ehrlicher und respektvoller Austausch auf Augenhöhe. Am Ende geht es darum, Klarheit für alle Beteiligten zu schaffen.“ Wie diese Klarheit aussieht, wird sich zeigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spielt Villa dem BVB einen doppelten Streich?

Für den Fall eines Abschieds bringen sich bereits Interessenten in Stellung. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, beobachtet Aston Villa die Entwicklung rund um den Linksfuß schon länger ganz genau, dieser wiederum ist dem Bericht zufolge offen für einen Wechsel. Ob die Villans in diesem Sommer einen Vorstoß planen oder auf einen ablösefreien Coup schielen, wird nicht überliefert.

Adeyemi ist jedenfalls nicht das einzige Transferziel des Europa League-Siegers. Pikant: Bei diesem könnte Villa ebenfalls dem BVB dazwischengrätschen. Laut ‚The Athletic‘ sind die Engländer wie auch Dortmund an Nicolò Tresoldi interessiert. Darüber hinaus mischen Atlético Madrid, Bayer Leverkusen und Tottenham Hotspur beim 21-jährigen Stürmer des FC Brügge mit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Finanziell haben die Villans sicherlich mehr zu bieten als Schwarz-Gelb und können nach der starken abgelaufenen Saison zudem mit Champions-League-Fußball locken. Macht der Klub aus Birmingham sowohl bei Adeyemi als auch bei Tresoldi Ernst, könnte der BVB gleich doppelt in die Röhre schauen.