Southgate: „Ich bin der Richtige“

Gareth Southgate sieht keinen Grund für einen Rücktritt als englischer Nationaltrainer. „Ich denke, ich bin die richtige Person, um das Team in das Turnier zu führen. So ist es ohne Zweifel stabiler“, zitiert der ‚Telegraph‘ den 52-Jährigen.

Mit dem englischen Team steigt Southgate nach dem 0:1 gegen Italien in die zweite Division der Nations League ab. Auf der Insel werden die Stimmen so langsam lauter, die eine Absetzung des Vize-Europameisters fordern. „Ich denke, das ist derzeit so und ich muss das akzeptieren“, so Southgate.