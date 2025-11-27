Ultimatum für Slot? | „Respektlose Frage“ an Mbappé

Aller guten Dinge sind drei

Neun Niederlagen in den vergangenen zwölf Spielen – die Bilanz des FC Liverpool liest sich wie die eines Abstiegskandidaten und nicht wie die eines Spitzenvereins. Die Reds stecken tief in der Krise. Aufgrund der jüngsten Ergebnisse richtet sich die Kritik längst auch gegen Meistertrainer Arne Slot. Nach der gestrigen 1:4-Niederlage gegen die PSV Eindhoven in der Champions League sollten die Engländer schleunigst wieder mit dem Gewinnen anfangen, falls Slot seinen Job behalten will.

Unter Berufung auf eine Quelle berichtet ‚teamTALK‘, dass Liverpool ernsthaft über eine Entlassung nachdenkt, sollten die nächsten drei Spiele in die Hose gehen. Zwar habe Slot noch immer Kredit aus der vergangenen Saison, allerdings „könne er nicht weiterhin verlieren.“ Gelingt es dem Übungsleiter, das Ruder rumzureißen?

Nächste Frage bitte

Gegen Olympiakos Piräus ist Real Madrid mit einem blauen Auge davongekommen. Überragender Mann beim gestrigen 4:3-Sieg war Kylian Mbappé, der alle vier Tore der Königlichen erzielte. Dennoch war er in den Katakomben nicht gerade bester Laune. Grund dafür war die Frage eines Reporters.

Der Journalist von ‚Radio Marca‘ fragte den 26-Jährigen, ob die Blancos zu abhängig von Mbappé seien. „Ich finde, diese Frage ist respektlos meinen Teamkollegen gegenüber und eine schlechte Frage“, machte der Stürmer seine Meinung deutlich. Von ungefähr kommt die Frage jedoch nicht, hat Mbappé Real in dieser Saison schon mehrfach gerettet.