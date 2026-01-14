Medien: Bayern würde bei Alonso „nicht zögern“

Es hatte wohl nicht sein sollen. Am Montag endete die Zusammenarbeit zwischen Real Madrid und Xabi Alonso nach einem knappen halben Jahr schon wieder, womöglich neben sportlichen und zwischenmenschlichen auch aus wirtschaftlichen Gründen. Trotz des kurzen Abenteuers würden andere Topklubs den Fußballlehrer weiterhin mit Kusshand nehmen – zumindest perspektivisch.

Wie die ‚as‘ berichtet, genießt der Baske sowohl beim FC Liverpool als auch beim FC Bayern und bei Manchester City ein hohes Ansehen. Alle drei Topklubs würden „nicht zögern“, Alonso zu verpflichten, „sollte sich eine solche Möglichkeit ergeben“. Kurzfristig wird das aber voraussichtlich nicht der Fall sein.

Bayern, Liverpool oder City?

Alonso schließt zwar nicht aus, noch während der laufenden Saison einen neuen Job anzutreten, zum jetzigen Zeitpunkt scheint aber kein verlockender Posten verfügbar zu sein. An der Säbener Straße sitzt Vincent Kompany fest im Sattel, mit dem Belgier wurde erst kürzlich bis 2029 verlängert. Darüber hinaus wird Pep Guardiola die Spielzeit mit den Skyblues wohl zu Ende bringen.

Am ehesten wackelt der Stuhl von Arne Slot, der die Reds nach einer zwischenzeitlichen Krise zuletzt immerhin wieder einigermaßen stabilisiert hat. Den Aufwärtstrend muss der Niederländer nun fortsetzen, sonst ist eine Kurzschlussreaktion der Verantwortlichen nicht auszuschließen. Immerhin sind sich alle Beteiligten im Klaren, dass Alonso aktuell verfügbar wäre. Die Frage ist nur: Wie lange noch?