UEFA Nations League
Klopp trifft El Mala-Entscheidung
Das Thema Transfer ist bei Said El Mala für diesen Sommer vom Tisch. Jetzt kann er sich voll auf den 1. FC Köln konzentrieren – und bald auch auf die DFB-Elf.
1 min.
@Maxppp
Jürgen Klopp plant fest mit Said El Mala. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der 20-jährige Topstar des 1. FC Köln für die September-Länderspiele in der Nations League nominiert. Unter Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann fehlte El Mala noch im WM-Kader und wartet noch auf sein Debüt.
Unter der Anzeige geht's weiter
Das DFB-Team tritt bei Klopps Debüt am 24. September in Amsterdam gegen die Niederlande an. Drei Tage später geht es in Augsburg gegen Griechenland. Der offizielle Kader wird am 17. September bekanntgegeben.
El Mala zeigt sich derweil schon in guter Frühform. Beim heutigen Bundesliga-Auftaktsieg seiner Kölner gegen die TSG Hoffenheim (3:2) erzielte der Linksaußen sein erstes Saisontor.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden