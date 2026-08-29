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UEFA Nations League

Klopp trifft El Mala-Entscheidung

Das Thema Transfer ist bei Said El Mala für diesen Sommer vom Tisch. Jetzt kann er sich voll auf den 1. FC Köln konzentrieren – und bald auch auf die DFB-Elf.

von Lukas Hörster
1 min.
Said El Mala und Jan Thielmann im Einsatz für den FC @Maxppp

Jürgen Klopp plant fest mit Said El Mala. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der 20-jährige Topstar des 1. FC Köln für die September-Länderspiele in der Nations League nominiert. Unter Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann fehlte El Mala noch im WM-Kader und wartet noch auf sein Debüt.

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Das DFB-Team tritt bei Klopps Debüt am 24. September in Amsterdam gegen die Niederlande an. Drei Tage später geht es in Augsburg gegen Griechenland. Der offizielle Kader wird am 17. September bekanntgegeben.

El Mala zeigt sich derweil schon in guter Frühform. Beim heutigen Bundesliga-Auftaktsieg seiner Kölner gegen die TSG Hoffenheim (3:2) erzielte der Linksaußen sein erstes Saisontor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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