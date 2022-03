BVB: Ricken will Druck von Bynoe-Gittens nehmen

Lars Ricken will die Erwartungen an Jamie Bynoe-Gittens nicht zu groß werden lassen. „Wir wollen den Rucksack nicht größer machen, als er jetzt durch die zwei Tore ohnehin schon wird“, erklärt der Nachwuchschef gegenüber der ‚Bild‘, „Jamie hat eine unglaubliche Handlungsschnelligkeit, extrem hohes Tempo. Er kann ganz vorne in der Spitze spielen oder über außen kommen. Mit seiner Schnelligkeit und Abschlussstärke ist er eine totale Waffe.“

Beim Sieg im Youth League-Achtelfinale gegen Manchester United schnürte der Offensivspieler einen Doppelpack und zudem im Elfmeterschießen den entscheidenden Strafstoß verwandelt. Sebastian Kehl kündigte im Anschluss an, dass der 17-Jährige spätestens ab der kommenden Saison zu den Profis aufrücken soll: „Jamies Entwicklung ist eine richtig gute. Er spielt in unseren Profikader-Planungen für die kommende Saison natürlich eine Rolle.“