Champions League: Die FT-Topelf des 4. Spieltags

Spieler des Spieltags: Robert Lewandowski

Die Lewandowski-Festspiele setzen sich auch in der Champions League fort. Seinen 100. Einsatz in der Königsklasse krönte der Pole mit einem Dreierpack gegen Benfica Lissabon. Dabei ließ sich der Angreifer beim 5:2-Sieg über Benfica Lissabon selbst von seinem kläglich verschossenen Elfmeter kurz vor dem Halbzeitpfiff nicht aus der Ruhe bringen. Nach vier Spieltagen führt Lewandowski die Torjägerliste nun mit stolzen acht Treffern vor Sébastien Haller (sieben Tore) an.

