Duell mit Bayern: Mbappé-Entscheidung gefallen

Im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League wird Real Madrid auf die Qualitäten von Kylian Mbappé zurückgreifen können. Die ‚as‘ berichtet, dass der 27-jährige Superstar der Königlichen am Montag normal mit der Mannschaft trainiert hat und für die Partie am Mittwochabend (21 Uhr) fit ist.

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Am Sonntag musste der französische Nationalspieler noch aussetzen, da er sich in der Partie gegen den FC Girona (1:1) eine Platzwunde zuzog. Anschließend wurde er mit drei Stichen genäht. Die Pause zum Wochenausklang war demnach wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme.