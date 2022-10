FC Bayern: Salihamidzic über Winterdeals

Hasan Salihamidzic hat das Wort über mögliche Wintertransfers beim FC Bayern ergriffen. „Wir haben in diesem Transfersommer viel gemacht“, bemerkt der Münchner Sportvorstand gegenüber ‚Bild‘. Er sehe die Mannschaft des Rekordmeisters „für die Saison sehr gut gerüstet“. Größere Deals planen die Münchner aktuell also nicht.

Beim Thema Harry Kane (29) weicht Salihamidzic aus. „Harry“, so der Ex-Profi, „ist ein Topspieler in der Welt, aber wir reden nicht über andere Spieler, die bei anderen Klubs unter Vertrag stehen.“ Voraussichtlich wird sich Bayern im kommenden Sommer um die Verpflichtung eines klassischen Torjägers mit Top-Format kümmern. Kane wäre so ein Kaliber.