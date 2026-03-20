Brisante Aussagen: Verlässt Honorat die Borussia?

Mit der Vertragsverlängerung von Franck Honorat gelang Borussia Mönchengladbach im Sommer des vergangenen Jahres ein Coup. Der Rechtsaußen, der insbesondere durch seine Qualität als Vorlagengeber besticht, gehört am Niederrhein seit seiner Verpflichtung 2023 zu den festen Größen, hat aber auch immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

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„Es war die Belohnung für meine zwei guten ersten Jahre. Ich habe mich dort wohlgefühlt, und alle – sowohl der Verein als auch ich – haben von der Vertragsverlängerung profitiert“, legt Honorat die Beweggründe für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit im Interview mit der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato dar. „Ich hatte zwar andere Angebote“, gibt der Franzose zu, Gladbach habe ihn aber nicht ziehen lassen und war nicht zu Verhandlungen bereit.

„Ich dachte mir, da mein Vertrag noch einige Jahre lief, gibt es keinen Grund, sich Stress zu machen oder einen Konflikt zu provozieren, weil ich mich hier wohlfühle. Sie haben mich herzlich aufgenommen und mir vertraut“, so Honorat. In der laufenden Saison kämpfen die Fohlen gegen den Abstieg, der Abstand auf Relegationsplatz 16 beträgt vier Punkte.

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Klassenerhalt – und dann weg?

„Unser Ziel ist schlicht und einfach der Klassenerhalt. Dieses Jahr hat sich viel verändert: ein neuer Trainer, neue Spieler, junge Spieler. Wir wollen den Klassenerhalt schaffen, dann erstmal durchatmen und abwarten, was nächstes Jahr passiert“, lässt der 29-Jährige durchblicken und ergänzt: „In den ersten beiden Jahren war es nicht wirklich gut, aber es war in Ordnung. Dieses Jahr wird es knapp, ich glaube wirklich, dass das Ziel einfach nur der Klassenerhalt ist.“

Die aktuelle Gladbacher Lage spiegelt Honorats persönliche Ambitionen nicht wider. Dass der Rechtsfuß sich deshalb unter Umständen einen Wechsel vorstellen kann, verwundert nicht. „Ganz ehrlich, mir geht es gut in Deutschland. Aber man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Ich habe meine Zeit hier verbracht, habe so ziemlich alles gesehen. Wenn ich drei Monate lang alles gebe und ein Verein aus der Champions League oder der Europa League anklopft – warum nicht? Es wäre ein Traum für mich, im Europapokal zu spielen“, verrät Honorat.

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Sein Vertrag in Gladbach läuft bis 2029. Ob Honorat diesen erfüllt, ist mit Blick auf seine Aussagen offen. Maßgeblich abhängen wird ein möglicher Abgang im Sommer von der Qualität der Angebote. Denn auch die finanziell klamme Borussia wäre bei einer verlockenden Offerte wohl nicht von einem Verkauf abgeneigt.