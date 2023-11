Barça: Keine Zweifel an Xavi

Trainer Xavi steht beim FC Barcelona offenbar nicht zur Disposition. Dem Verein nahestehende Quellen sagen gegenüber ‚ESPN‘, dass der 43-Jährige intern „vollstes“ Vertrauen genießt. Auch im Umfeld des Spaniers herrsche die Meinung vor, dass Kritik fehl am Platz sei.

Zur Erläuterung: Xavi und seine Mannschaft gerieten nach den Pleiten im Clásico gegen Real Madrid (1:2) und in der Champions League gegen Shakhtar Donetsk (0:1) ins Kreuzfeuer der Medien. In La Liga belegt Xavi mit den Blaugrana derzeit mit 27 Punkten den dritten Platz, liegt nur zwei Punkte hinter Real. Auch in der Königsklasse deutet nichts auf ein frühes Ausscheiden der Katalanen hin. Zudem gewann Barça in der zurückliegenden Saison die erste Meisterschaft seit vier Jahren – ebenfalls unter der Führung von Xavi.