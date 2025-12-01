Bericht: Fürth entlässt Kleine

Die SpVgg Greuther Fürth hat offenbar die Reißleine gezogen. Wie die ‚Nürnberger Nachrichten‘ berichten, wurden heute Cheftrainer Thomas Kleine sowie seine Assistenten Milorad Pekovic und Marco Konrad freigestellt. Eine offizielle Mitteilung des Kleeblatts steht noch aus.

Kleine war erst in der Endphase der vergangenen Saison an den Ronhof gekommen und hielt mit den Mittelfranken die Klasse. In der aktuellen Saison tritt Fürth vor allem defensiv desolat auf und kassierte bereits 37 Gegentore in 14 Partien. Am kommenden Sonntag (13:30 Uhr) steht das Derby gegen den 1. FC Nürnberg an. Wer dann an der Seitenlinie stehen wird, ist noch unklar.