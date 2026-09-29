Gilardino zurück im Geschäft

Nach etwas mehr als einem halben Jahr kehrt Alberto Gilardino auf die Trainerbank zurück. Parma Calcio gibt die Zusammenarbeit mit dem Weltmeister von 2006 offiziell bekannt. Beim Tabellen-15. der Serie A unterschreibt er bis zum Saisonende.

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Welcome to the Gialloblù, Alberto Gilardino ✍️💛💙 pic.twitter.com/9PRLMoxOyM — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) September 29, 2026

Zuletzt war Gilardino beim Pisa SC tätig und wurde dort nach schlechten 0,68 Punkten pro Spiel Anfang Februar entlassen. In Parma folgt der 44-jährige Italiener auf Carlos Cuesta.