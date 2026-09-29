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Offiziell Serie A

Gilardino zurück im Geschäft

von Julian Jasch
Alberto Gilardino blickt böse @Maxppp

Nach etwas mehr als einem halben Jahr kehrt Alberto Gilardino auf die Trainerbank zurück. Parma Calcio gibt die Zusammenarbeit mit dem Weltmeister von 2006 offiziell bekannt. Beim Tabellen-15. der Serie A unterschreibt er bis zum Saisonende.

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Zuletzt war Gilardino beim Pisa SC tätig und wurde dort nach schlechten 0,68 Punkten pro Spiel Anfang Februar entlassen. In Parma folgt der 44-jährige Italiener auf Carlos Cuesta.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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