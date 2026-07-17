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Mainz-Stürmer Weiper macht den Abflug

Nelson Weiper kehrt dem FSV Mainz 05 in diesem Sommer den Rücken. Unter Umständen geht der Stürmer sogar in der Champions League an den Start.

von Julian Jasch - Quelle: Allgemeine Zeitung | Sky
1 min.
Nelson Weiper im Trikot von Mainz 05 @Maxppp

Nelson Weiper (21) befindet sich auf dem Sprung. Informationen der ‚Allgemeinen Zeitung‘ zufolge steht der Mittelstürmer ganz dicht vor einer Leihe vom FSV Mainz 05 zu Sturm Graz. Laut ‚Sky‘ sind Medizincheck und Vertragsunterschrift schon erfolgt.

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Weiper kam bei den Rheinhessen zuletzt nur noch sporadisch zum Einsatz, in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit stand er lediglich dreimal von Beginn an auf dem Feld. In Österreich will der deutsche U21-Nationalspieler wieder mehr Spielpraxis sammeln.

Mit dem Klub aus der Steiermark könnte Weiper sogar in der Champions League an den Start gehen. In den Qualifikationsspielen trifft der österreichische Vizemeister auf den schottischen Vertreter Hearts of Midlothian – womöglich ist Weiper dann schon mit dabei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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