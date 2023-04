Arsenal: Verletzungssorgen um Saliba

Der FC Arsenal muss einen Rückschlag im Titelkampf hinnehmen. Wie Trainer Mikel Arteta auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte, wird William Saliba für das anstehende Topspiel gegen Manchester City (Mittwoch, 21 Uhr) nicht zur Verfügung stehen: „Die Situation hat sich leider noch nicht wirklich verbessert. Dementsprechend müssen wir weiter abwarten. Wir hoffen auf eine baldige Rückkehr, aber Saliba konnte diese Woche erneut nicht mit der Mannschaft trainieren.“

Der 22-jährige Innenverteidiger zog sich im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Sporting Lissabon (3:5 n.E.) eine Verletzung am Rücken zu. Eine konkrete Diagnose gibt Arteta nicht bekannt. Dennoch fürchtet der Übungsleiter, dass Saliba „wahrscheinlich auch für das nächste Spiel nicht zur Verfügung steht“. Die Gunners laufen Gefahr, die Meisterschaft in den letzten Zügen der Saison aus der Hand zu geben. In den vergangenen drei Partien kam der Tabellenführer der Premier League jeweils nicht über ein Unentschieden hinaus.

