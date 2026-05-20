Schalke nimmt Ndiaye-Ersatz ins Visier

Der FC Schalke 04 wird in der kommenden Saison wieder Teil der Bundesliga sein. Um für den Wettkampf mit den größten Klubs in Deutschland gewappnet zu sein, müssen die Gelsenkirchner mit knappem Budget clevere Entscheidungen auf dem Transfermarkt machen. Dabei schweift der Blick der Verantwortlichen logischerweise auch in die 2. Bundesliga.

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Für Mika Haas könnte deshalb der Schritt ins deutsche Oberhaus bevorstehen. Nach Informationen von ‚Absolut Fußball‘ haben die Knappen großes Interesse an dem 20-Jährigen bekundet. Allerdings erhalten die Schalker namhafte Konkurrenz: Auch Eintracht Frankfurt soll den Linksverteidiger schon länger auf dem Schirm haben.

Haas stammt aus der Jugend des FCK und hat sich in dieser Saison bei den Roten Teufeln festgebissen. In 30 Pflichtspielen steuerte der Linksfuß zwei Tore und drei Vorlagen bei. Seine genaue Vertragslaufzeit auf dem Betzenberg ist offiziell nicht bekannt. Bei den Königsblauen könnte der deutsche U20-Nationalspieler Moussa Ndiaye (23) ersetzen, der nach Leihende vorerst zum RSC Anderlecht zurückkehren wird.